Rendez-vous incontournable du printemps pour le monde de l'art, Art Paris fête ses 25 ans au Grand Palais Éphémère, au pied de la Tour Eiffel.

Cette édition anniversaire réunit dans la capitale française, du 30 mars au 2 avril 2023, 134 galeries venues de France, d'Europe et d’ailleurs.

Art Paris se veut un salon “qui innove, défriche et explore l’art moderne et contemporain”. Une occasion unique de prendre le pouls des artistes d'aujourd'hui et du marché de l'art en Europe.