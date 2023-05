Un exercice militaire d'ampleur inédite réunit la Corée du Sud et les États-Unis

no comment

Le plus grand exercice de tir réel réunissant la Corée du Sud et les États-Unis s'est déroulé jeudi 25 mai à Pocheon, une ville située à une trentaine de kilomètres de la zone démilitarisée, à la frontière avec la Corée du Nord. L'entrainement, le plus important jamais organisé par les deux pays, a réuni 2500 soldats.