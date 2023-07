Inde : trois voitures écrasées par une chute de rochers

Deux personnes ont été tuées et trois autres blessées mardi soir, lorsque d’énormes rochers qui se sont décrochés d’une falaise lors d’un glissement de terrain causé par des intempéries, ont écrasé leurs véhicules au Nagaland, un Etat du nord-est de l'Inde.

L'incident s'est produit dans le district de Chumoukedima, alors que de fortes pluies balayaient la route nationale 29 près du poste de contrôle de la police d'Old Chumoukedima, à un endroit appelé "pakala pahar" et connu des autorités locales et des habitants pour ses glissements de terrain et ses chutes de pierres.

Plusieurs véhicules étaient immobilisés sur la RN 29 lorsqu’un éboulement est survenu. Deux énormes rochers ont littéralement broyé deux véhicules sous les yeux de nombreux automobilistes coincés dans le bouchon. Ce dramatique et spectaculaire accident a été filmé par la caméra installée sur le tableau de bord d’une voiture qui se trouvait derrière les véhicules complètement détruits par les rochers et la violence de l’impact.

À leur arrivée sur place, les secours n’ont pu que constater la mort d’un automobiliste tué sur le coup, tandis que trois blessés ont été dirigés vers l’hôpital le plus proche. L’une des victimes a rapidement succombé à ses blessures. Un autre passager est resté prisonnier pendant plusieurs heures dans sa voiture transformée en amas de métal, sans que l’on sache s’il a pu être sauvé.