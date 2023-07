Les "pom-pom boys machos" se battent pour sauver leur tradition au Japon

Ils sont trempés de sueur, les paumes ensanglantées à force d'applaudir et les voix enrouées : voici les "oendan", ou "groupes d'encouragement", des troupes majoritairement composées d'hommes et ouvertement machos du Japon, où leur tradition centenaire est menacée de disparition.

Leur danse martiale, ponctuée de cris d'encouragement et de battements de tambours et rythmée de mouvements rigides, offre un spectacle énergique aux côtés des fanfares et des pom-pom girls à l'américaine.

Le déclin des oendan est également dû à leur image machiste et à des rumeurs de bizutage.

Héritage de la contre-culture japonaise de l'ère Meiji (1868-1912), les oendan auraient été imprégnés d'esprit militaire par des étudiants démobilisés après la Seconde Guerre mondiale.