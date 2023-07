No Comment : le plus grand python de Floride a été capturé

Aux Etats-Unis, deux chasseurs de Pyhton connus sous le nom de "Glades Boys", ont fait la Une des journaux en capturant le python de Birmanie le plus long jamais enregistré dans l'État de Floride.

Pesant plus de 56 kg et mesurant près de six mètres de long, le python a été capturé non sans mal dans la réserve nationale de Big Cypres.

Conformément aux recommandations des responsables de la faune, le serpent a ensuite été remis à une association de protection de la nature.

Le Conservancy of Southwest Florida a confirmé la taille du python, affirmant qu'il est désormais officiellement le plus long jamais documenté dans l'État.

Les pythons de Birmanie, des constricteurs non venimeux originaires d'Asie du Sud-Est, sont depuis longtemps une espèce envahissante en Floride, en particulier dans la région des Everglades. Ces serpents font partie des espèces les plus grandes du monde.