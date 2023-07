No Comment : un spectacle de désolation à Rhodes après des incendies dévastateurs

A Rhodes, des centaines d'hectares de forêts et de maquis ont brûlé en quelques heures entrainant l'évacuation de plus de 30 000 personnes, dont une grande partie de touristes étrangers.

Les incendies ont atteint le village de Laerma pendant la nuit, engloutissant des maisons et une église, tandis que de nombreux hôtels ont été endommagés par des flammes qui avaient atteint la côte. Les autorités ont évacué 11 villages dans la nuit par mesure de précaution.

Des vents, jusqu'à 49 kilomètres à l'heure ont compliqué les efforts des pompiers pour maîtriser les flammes.

Au total, plus de 260 soldats du feu, soutenus par 18 avions, ont combattu l'incendie ce dimanche, la Croatie, la France, la Slovaquie et la Turquie ayant fourni du matériel et du personnel, ont indiqué des responsables.

L'année dernière, Rhodes, qui compte plus de 100 000 habitants, a accueilli quelque 2,5 millions de touristes.