No Comment : au Brésil, une course à bord de caisses à savon

no comment

La dixième édition du "Rolima do Abacate", lors du festival culturel Virada, ouvre ses portes à Belo Horizonte. L'évènement brésilien accueille des centaines de cavaliers de caisses à savon - des véhicules sans moteur - qui s'affrontent parfois à plus de 50km/h pour une course effrénée à bord de charrettes en bois.