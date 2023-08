No Comment : des acteurs de Breaking Bad manifestent

La star de Breaking Bad, Bryan Cranston, a appelé mardi l'Alliance des producteurs de films et de télévision à reprendre les négociations avec les acteurs du cinéma à Culver City, en grève en Californie.

"Nous voulons que vous reveniez à la table avec nous", a-t-il déclaré lors d'un piquet de grève aux studios Sony Pictures.

Bryan Cranston a été rejoint par Aaron Paul, Jesse Plemons et d'autres membres de l'univers "Breaking Bad" dans le but de dynamiser les piquets de grève plus d'un mois après que SAG-AFTRA ait rejoint les écrivains hollywoodiens en grève.

Lors de sa dernière saison, diffusée il y a plus de dix ans, Breaking Bad était l’une des émissions de télévision par câble les plus regardées et les mieux notées de tous les temps.

La série à succès reste dans l'air du temps grâce à sa popularité durable sur Netflix, mais ses stars affirment que cela ne s'est pas reflété dans leur rémunération.

"Pour être tout à fait honnête, je ne reçois pas un cent de Netflix sur Breaking Bad et c'est fou pour moi", a déclaré Aaron Paul. "Je pense que beaucoup de ces streamers savent qu'ils s'en sortent sans payer aux gens un salaire équitable et qu'il est maintenant temps de se mobiliser."