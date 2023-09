La compétition internationale de la fleuristerie, c'est un bouquet de talent et de beauté

no comment

Les fleurs aussi ont leurs gagnants. Organisée au Royaume-Uni pour la première fois de son histoire, la compétition internationale de fleuristerie, la Coupe du Monde Interflora, tient sa finale à Manchester. "Nous recherchons l'excellence, nous recherchons presque la perfection", déclare Karen Barnes, une organisatrice de l'événement. "C'est le plus grand événement qui puisse jamais arriver à un fleuriste. Nous ne pouvons le comparer qu'aux Jeux olympiques", déclare l'ancien vainqueur et l'hôte de cette année, Per Benjamin.