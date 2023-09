No Comment : William, le prince de New York

En marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies, le prince William s'est rendu à New York pour participer au Sommet de l'innovation et à la promotion du Earthshot Prize.

Il s'agit d'un concours mondial pour trouver des solutions aux défis du changement climatique.

Le prince est allé à la rencontre des promoteurs d'un projet baptisé Billion Oyster. Leur objectif est de reconstituer des récifs d'huîtres qui étaient autrefois abondants dans les eaux de New York et qui peuvent contribuer à la filtration de l'eau et à la protection contre les dégâts causés par les tempêtes.