Les rois, reines, princes et princesses nacrés festoyent à Londres

Les rois, reines, princes et princesses nacrés se rassemblent au centre de Londres pour le Festival annuel de la Récolte des Marchands de Fruits et Légumes.

Les têtes couronnées nacrées décorent leurs vêtements avec des boutons en nacre, dans une tradition de la classe ouvrière fondée par un balayeur de rue nommé Henry Croft dans les années 1870. Il peut falloir jusqu'à deux ans pour terminer une tenue, certaines pesant près de 12 kilogrammes.

Le Festival de la Récolte a lieu le dernier dimanche de septembre et voit les rois et reines nacrés de tout Londres se rassembler dans la cour de Guildhall pour chanter des chansons traditionnelles, danser et faire la fête, avant de défiler jusqu'à l'église St Mary-le-Bow pour faire des dons à des œuvres de charité et assister à un service religieux spécial.