L'ONU distribue de la farine dans la bande de Gaza

L'ONU a procédé ce mardi à une distribution de farine à Rafah, dans la bande de Gaza. Le territoire palestinien est soumis depuis des années à un blocus par Israël et il est assiégé depuis que la dernière guerre a éclaté. Les Palestiniens souffrent de graves pénuries de nourriture, d'eau et de carburant, et les fournitures médicales sont rares.