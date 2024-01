Vidéo. Une nouvelle exposition célèbre l'œuvre d'Andy Warhol à Londres

La Halcyon Gallery de Londres présente une vaste collection d'œuvres de l'artiste, dont des toiles jamais exposées au public, dans l'exposition "Beyond the Brand", littéralement "au-delà de la marque".

Au milieu des années 1980, l’artiste américain réalise une série intitulée “Ads” (“pub” en français), qui met en scène de nombreuses marques célèbres, comme Chanel, Paramount ou Apple.

La série permet d’observer la manière dont Andy Warhol percevait les grandes marques sur les panneaux d'affichage, mais démontre également sa capacité à identifier les icônes du futur.

Plus de 100 œuvres sont présentées à l’exposition "Beyond the Brand" à la Halcyon Gallery à Londres du 18 janvier au 24 mars 2024.