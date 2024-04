Vidéo. NO COMMENT : des étudiants australiens en médecine jouent de la musique pour apaiser les patients

Un son magnifique emplit l'air des couloirs de cet hôpital de la Gold Coast.

Des notes de musique apaisantes proviennent d'un quatuor à cordes.

Ces musiciens sont également des étudiants en deuxième année de médecine.

Une fois toutes les deux semaines, ils se produisent dans l'unité de cancérologie.

"Nous avons trouvé quelques personnes qui jouaient d'un instrument à cordes. Nous voulions donc former un ensemble pour pouvoir nous connecter et jouer. Et oui, nous cherchions des moyens de faire du bien avec notre musique", explique Amy Lee, étudiante en médecine.

Et les patients, les familles et le personnel l'adorent.