Vidéo. Ouverture du musée Banksy à New York

Le musée Banksy a récemment ouvert ses portes à New York et possède la plus grande collection au monde de peintures murales grandeur nature réalisées par cet artiste mystérieux et anonyme. Le fondateur du musée, Haziz Vardar, explique que l'idée lui est venue, avant la pandémie, de préserver les œuvres éphémères de l'artiste. "Toutes ses œuvres d'art disparaissent, volées ou blanchies par les municipalités", a déclaré M. Vardar. Vardar pensait que s'il ne faisait rien, les œuvres disparaîtraient à jamais. Il a donc réuni une équipe d'artistes de la guérilla qui ont posé certaines conditions avant d'accepter le projet. Selon Vardar, les artistes devaient rester anonymes et ne rien créer pour la vente. "Lorsque nous aurons terminé, nous détruirons tout", a déclaré Vardar à propos du musée new-yorkais. Le directeur exécutif du musée, William Meade, a exprimé la magie de Banksy. "Je pense que l'un des aspects les plus beaux de ne pas savoir qui est Banksy, c'est qu'il n'y a pas de projection sur lui. Cet art parle de lui-même. C'est simpliste, mais c'est très puissant", a déclaré Mead.