Vidéo. Le défilé de motos de la Seconde Guerre mondiale célèbre l'anniversaire du jour J

Un convoi de 170 motos Harley Davidson de la Seconde Guerre mondiale a parcouru les routes de Normandie mardi pour commémorer le 80ᵉ anniversaire du débarquement.

Le rassemblement a débuté par une exposition au Musée de la Victoire de Normandie, où les visiteurs ont pu admirer les motos historiques.

Les propriétaires des véhicules anciens ont ensuite entamé un convoi de 90 km, avec des arrêts historiques à Auxais, Graignes, Carentan, Sainte-Marie-du-Mont et Utah Beach.

Selon les organisateurs, le plus jeune motard avait 19 ans et le plus âgé 83 ans.