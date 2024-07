Vidéo. No Comment : le festival folklorique revient à Zurich

L'événement promet trois jours de musique, de danse et de tradition. Des passionnés de tous les cantons ont présenté des danses, des chants et de la musique folkloriques, invitant les habitants et les visiteurs à se joindre aux célébrations. Le festival, organisé pour la troisième fois après 1939 et 1974, proposait des spectacles sur sept scènes réparties sur quatre sites, transformant Zurich en une célébration vibrante de l'héritage et de la culture suisses.

