Vidéo. No Comment : des milliers d'hirondelles colonisent les fils électriques à Paphos

Des dizaines de milliers d'hirondelles migratrices envahissent la petite communauté de Mesana, dans la région montagneuse de Paphos, depuis le début de l'été en juin jusqu'au début du mois d'août, créant des nids complexes et se reposant sur les fils électriques.

Fait encore plus étonnant, les oiseaux se rassemblent entre six et huit heures du matin, puis se dispersent, répétant religieusement le processus pendant plus de deux mois jusqu'à ce qu'ils s'envolent vers l'Afrique fin août-début septembre.

Des milliers d'habitants de toute l'île et de touristes, conscients de ce phénomène rare et éblouissant, visitent chaque année la communauté pour s'émerveiller des créations de la nature et prendre des photos et des vidéos mémorables.

Selon certains experts, il s'agit d'une tactique de communication migratoire, les oiseaux entrant en contact les uns avec les autres et commençant à planifier leur voyage vers le continent africain. Il pourrait également s'agir d'un moyen d'organiser leur grande communauté, mais personne ne le sait avec certitude.

Depuis l'Antiquité, Chypre est une escale fréquente pour les hirondelles et d'autres oiseaux migrateurs, qui se forgent une vie en route vers des climats encore plus chauds. Elles construisent leurs nids et élèvent leurs petits sur les maisons et autres bâtiments (parfois même à l'intérieur) et, selon le folklore, détruire leurs créations de boue et de bâtons porte malheur à la famille.

Leur arrivée est un signe que l'été est là et leur départ, un appel de la nature à l'automne.