Vidéo. No Comment : des pluies torrentielles s'abattent sur la plus grande ville du Canada

Une grande autoroute, plusieurs autres voies de circulation et un important centre de transit ont été inondés à Toronto : des pluies torrentielles se sont abattues sur la plus grande ville du Canada mardi, provoquant des pannes d'électricité dans de nombreuses zones.

Les services d'incendie de Toronto ont déclaré avoir sauvé 14 personnes des inondations sur l'autoroute.

Au cœur du centre-ville, des inondations se sont produites à la gare Union, un important terminus de transport en commun.

On a vu de l'eau s'accumuler sur le sol d'un hall principal et les magasins de la gare ont été fermés.

Certaines parties du réseau souterrain PATH, qui comprend des magasins et des restaurants et qui est relié à Union Station, ont également été fermées en raison des inondations et les magasins ont été privés d'électricité pendant un certain temps.

La Toronto Transit Commission a déclaré dans l'après-midi que les métros ne s'arrêtaient pas à Union, tandis que plusieurs bus et tramways faisaient des détours sur leurs itinéraires habituels à travers la ville en raison d'inondations localisées.

Les inondations ont également perturbé la vie dans de nombreuses autres parties de la région de Toronto, la police provinciale mettant en garde contre les inondations sur certaines portions d'autoroutes et les forces de police locales appelant à la prudence.

L'Office de protection de la nature de Toronto et de la région a déclaré que les rivages, les rivières et les ruisseaux devaient être considérés comme dangereux. Elle a indiqué que plus de 10 centimètres (4 pouces) de pluie étaient tombés dans des poches à travers Toronto.

Le maire de Toronto, Olivia Chow, a déclaré que le nombre de clients de Toronto Hydro privés d'électricité avait été ramené à environ 109 000 en fin d'après-midi.