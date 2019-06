Thaïlande : un an après

Un marathon en guise de cérémonie du souvenir… Le 23 juin 2018, 12 adolescents thaïlandais et leur entraîneur de foot s'engouffraient dans une grotte sans imaginer qu'ils y passeraient plus de deux semaines piégés par les eaux. Un an après, c'est une course caritative qui a marqué l'anniversaire du drame, en présence de l'équipe quasiment au complet.

« Je veux simplement remercier tout le monde aujourd'hui, a déclaré Ekapol Chantawong, l'entraîneur des « Sangliers sauvages ». Il y a un an, beaucoup de gens ont fait des efforts énormes et ont fait de gros sacrifices pour nous aider. »

Les 12 enfants et leur coach s'étaient aventurés dans la grotte de Tham Luang en pleine saison de la mousson. Surpris par la montée des eaux, ils s'étaient réfugiés sur un coin de rocher avant d'être découverts 10 jours plus tard par des spéléologues. Une immense opération s'était alors mise en place, avec le soutien d'équipes internationales, pour les ramener à la surface. Depuis, les miraculés sont devenus des vedettes et une superproduction Netflix est en cours de préparation.

« Certains disent qu'ils ne méritent pas la célébrité, mais il faut leur reconnaître le mérite d'avoir survécu 18 jours, souligne Vernon Unsworth, un spéléologue britannique qui faisait partie du trio ayant découvert les adolescents. Peu d'enfants auraient réussi à survivre comme ils l'ont fait, nous leur devons le respect pour cela. »

Si la grotte de Tham Luang reste fermée au public, le site n'en est pas moins très prisé des touristes et les étals de souvenirs ont fleuri. L'opération de sauvetage avait coûté la vie à un plongeur thaïlandais auquel le groupe de jeunes a rendu hommage.