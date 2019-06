Inégalités et changement climatique : les prochaines luttes de l'UE ?

En marge d'une édition de Real Economy au dernier Forum économique de Bruxelles, nous faisons le point sur l'économie européenne quelques semaines après les élections européennes et voyons comment envisager l'avenir dans "un moment délicat" à l'échelle mondiale selon les termes du Fonds monétaire international.

Au sein de l'Union européenne à 28, les 20% de la population ayant les plus hauts revenus disponibles dans leurs pays respectifs ont perçu plus de 30% de la totalité des revenus. En parallèle, les 20% de la population ayant les revenus les plus faibles ont touché en 2017, moins de 10% de la totalité des revenus.

Que pense la Commission de ces inégalités de revenus ? "Évidemment, l'Union européenne a besoin de croissance économique, mais nous n'en avons pas besoin dans le seul but d'avoir de la croissance, nous en avons besoin pour le bien-être des citoyens," insiste Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro et du dialogue social, présent au Forum. "Et cette croissance doit être durable," ajoute-t-il, "elle doit tenir compte des facteurs environnementaux et du changement climatique."

Ralentissement de la croissance

Ces statistiques sur les inégalités de revenus qui datent de 2017 sont les dernières données disponibles. Cette année-là, la croissance connaissait un pic en Europe. En 2017, l'économie de l'Union européenne affichait une croissance de 2,4%, son taux le plus élevé sur une décennie. Depuis, le PIB européen a augmenté de manière plus modérée : de 1,9% en 2018. Cette année, il devrait progresser d'1,4%, puis d'1,6% l'an prochain.

21% du budget proposé pour le climat

La Commission européenne a proposé un budget de 168,3 milliards d'euros pour l'Union en 2020. En mettant l'accent sur une croissance intelligente et inclusive, 21% de ce budget total qui a été proposé seront consacrés à la lutte contre le changement climatique. Ce qui répond à l'objectif d'attribuer 20% du budget européen à long terme à des activités dans ce domaine.