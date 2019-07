Adrien Rabiot veut relancer sa carrière à la Juve

Le milieu de terrain français a été présenté officiellement ce mardi dans son nouveau club de la Juventus Turin. Il débarque chez les champions d'Italie avec de grandes ambitions.

Adrien Rabiot affichait un large sourire ce mardi au moment de poser avec son nouveau maillot blanc et noir floqué du numéro 25. Il y avait sans doute un peu de soulagement pour celui qui n'a plus disputé le moindre match officiel depuis décembre 2018. En conflit avec son club du Paris-Saint-Germain et la sélection française, le milieu de terrain défensif a du se résoudre à faire quasiment l'impasse sur la dernière saison pour pouvoir s'engager librement dans un nouveau club.

Finalement, parmi le bal des nombreux prétendants, c'est la Juve qui a empoché l'affaire en comptant notamment sur le soutien du gardien italien du PSG, Gianluigi Buffon : " Il m'a tout expliqué sur le fonctionnement du club, a assuré la dernière recrue des Bianconeri lors de sa conférence de presse. Il m'a dit que c'était le meilleur choix pour moi et qu'en deux ans ici j'apprendrai beaucoup plus vite qu'ailleurs."

A 24 ans, Adrien Rabiot n'a en effet plus de temps à perdre. Il compte bien retrouver du crédit dans l'un des plus grands clubs européens et pourquoi pas aussi une place dans l'entre-jeu de l'équipe de France.