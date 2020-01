Quique Setién officialisé, le FC Barcelone retrouve un nouveau visage

Car le soleil ne brillait plus vraiment sur le Camp Nou depuis la nomination d' Ernesto Valverde en 2017. Incapable de hisser son équipe en finale de Ligue des Champions , l’entraîneur espagnol était vivement critiqué pour son manque d'ambition créative. Et ce, malgré ses deux titres de champions d'Espagne.

Hier, je me promenais entre les vaches dans la campagne à l'extérieur de mon village. Et aujourd'hui, je suis au FC Barcelone pour entraîner les meilleurs joueurs du monde. Une équipe extraordinaire. Une équipe que je ne pourrai jamais améliorer. Parce que c'est le meilleur que l'on puisse faire.

