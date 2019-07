LightSail 2, à la voile autour de la Terre

Voguer à la voile dans les cieux, et non sur les flots, va être bientôt une réalité. Le petit satellite LightSail 2 va, en effet, déployer sa voile dans les prochaines heures. Cette opération devrait intervenir ce mardi, selon le dernier message posté par The Planetary Society, une organisation américaine à l’origine de ce projet. Les 32 m2 de sa voilure, soit grosso-modo les dimensions d'un ring de boxe, seront "hissés" lorsque les derniers tests se seront avérés positifs

Une fois la voile en place, l'objectif de ce micro-satellite sera de faire le tour de la Terre grâce au rayonnement du soleil qui sera son seul moyen de propulsion. Concrètement, comme le vent le fait pour les voiles d'un bateau, les photons rebondiront sur sa voilure en Mylar, une fibre plastique extrêmement fine. Pour l'heure, elle est encore pliée à l'intérieur du satellite.

Dimensions du satellite, sans la voile mise en place The Planetary Society

Les avantages de la propulsion solaire sont multiples. Le soleil est une énergie qui ne s'épuise pas, ou du moins pas avant très longtemps, contrairement aux carburants traditionnels. En outre, plus la lumière du soleil se réfléchira sur la voile, plus le satellite gagnera de la vitesse.

La voile de Lightsail 2 déployée The Planetary Society

LightSail 2 a également envoyé son premier cliché. Ce dimanche, le petit engin avait immortalisé un alignement Terre-Soleil du plus bel effet.

Le satellite, mis au point et développé via une campagne de financement participatif, avait été placé en orbite le 25 juin dernier par une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Ces deux dernières semaines, son objectif avait été d'atteindre les 720 kilomètres d'altitude par rapport à la surface de la Terre, soit l'altitude jugée nécessaire par The Planetary Society pour effectuer le déploiement de la voile.

Bon vent ou plutôt bon rayonnent solaire à LightSail 2 !