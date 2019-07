San Fermin : huit "encornés" à Pampelune

Que seraient les fêtes de la San Firmin sans coureurs qui se font encorner ? huit personnes ont encore été blessées cette année, dont trois grièvement, par les taureaux lâchés à travers la ville espagnole de Pampelune au milieu de la foule. Selon la tradition, une douzaine de taureaux spécialement entraînés galopent à travers la vieille ville de leur enclos jusqu'à une arène où ils seront, plus tard dans la journée, mis à mort.

Et selon plusieurs habitués de cette course poursuite périlleuse, les coureurs ont de plus en plus de mal à tenir le rythme de ces bovins qui sont, d'année en année, plus rapides et agressifs.