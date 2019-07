Union européenne : un fonds structurel pour le climat ?

Un nouvel accord vert global qui nous ramène à 1 degré et demi plus 1 de l'objectif de l'accord de Paris impliquerait entre 1,5 et 2% du PIB mondial par an. Cela représente donc environ 1000 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale.



Madame von der Leyen a promis 1000 milliards sur dix ans, ce n'est pas suffisant. Nous avons actuellement, 0,4 % du PIB mondial à investir dans les infrastructures vertes. Cela représente environ 300 milliards. Par conséquent, nous devons accroître les investissements publics et privés.



Les investissements privés ont comm encé à s’orienter dans cette direction, mais un fonds structurel spécialisé de l’UE contribuerait beaucoup à à accroître la portée de l'argent privé.



Et la nouvelle taxonomie financière durable adoptée par le Parlement européen permettra également de saisir le flux de capitaux privés vers cet objectif.