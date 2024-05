À l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode Euronews interroge un citoyen et une candidate sur la démocratie et l’Etat de droit. Le Polonais Bart, militant des droits LGBT+ estime qu’après huit ans d’un gouvernement ultraconservateur "la chose la plus importante serait de faire pression sur les politiciens sur la transparence des droits des citoyens et sur le droit à la vie privée, qui est violé par les grandes entreprises technologiques, par le gouvernement".

L’eurodéputée Sophie I’nt Veld (Renew Europe) est candidate pour un nouveau mandat. La Néerlandaise veut faire du Parlement européen un pilier de la démocratie. "L'Union européenne réagit, se renforce et devient plus puissante, c'est pourquoi nous devons également devenir un géant démocratique", assure-t-elle.