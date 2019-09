Première conférence de presse pour Oleg Sentsov

Oleg Sentsov a livré sa première conférence de presse depuis sa libération samedi avec 34 autres ukrainiens. Originaire de Crimée, le cinéaste de 43 ans a passé cinq années en prison. Il est apparu calme et confiant.

"Je vais m'occuper des deux choses les plus agréables sur terre : faire des films et vivre. Concernant la Crimée, je ne pourrai y retourner que sur des chars", a dit Oleg Sentsov.

Oleg Sentsov a également promis de "faire tout son possible" pour la libération de ses compatriotes encore détenus.

"Je ferai personnellement tout pour sensibiliser à ce problème, pour susciter __l'intérêt des gens pour nos prisonniers et les prisonniers russes. Vous faites une différence entre eux, pas nous. Tous sont des prisonniers du Kremlin. Il s’agit de gens qui souffrent à cause de Poutine et qui ont besoin d'aide", a-t-il estimé.

L'échange de prisonniers conclu entre Kiev et Moscou est perçu comme un signe de potentielle détente entre les deux voisins dont les relations sont à couteaux tirés depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. Oleg Sentsov avait été arrêté chez lui après avoir protesté contre cette annexion et condamné à 20 ans de camp en Russie pour la préparation d'"attaques terroristes".