Cherche infirmières pour pays vieillissant, l'Allemagne

En Allemagne, la population vieillit, et nous avons de plus en plus besoin d'infirmières pour faire face à la demande de soins.

Or, nous n'arrivons pas à recruter en Allemagne. C'est donc pour cela qu'on lance des appels à candidatures à l'étranger.

Nous avons initié une coopération avec plusieurs pays, notamment avec le Kosovo, avec les Philippines, et désormais avec le Mexique.