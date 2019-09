Le Japon et l'UE s'associent en signant un accord connectant l'Asie et l'Europe

Les applaudissements ont fusé ce vendredi suite à la signature de l'accord entre le Japon et l'Union européenne. Tous deux se sont entendus sur un accord visant à coordonner les transports, l'énergie et les liaisons numériques entre l'Europe et l'Asie.

Une manière de faciliter les échanges et de rapprocher les deux protagonistes. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, ont inscrit cet accord dans "un plan de connectivité" entre Bruxelles et Tokyo. Pour le président de la Commission cet engagement signe un geste fort : "Nous sommes fermement résolus à préserver - et à actualiser si nécessaire - la réglementation mondiale fondée sur des règles et nous sommes prêts à collaborer avec tous nos partenaires pour y parvenir. Nous devons nous assurer que ces règles internationales sont adaptées à l'économie moderne et numérique".

Mesdames et Messieurs, nous vivons à une époque où les valeurs et les principes qui nous sont chers pourraient vaciller. Pourtant, l'UE et le Japon, deux pôles de l'Eurasie, ont forgé un accord de partenariat stratégique et l'ont fait démarrer par une déclaration retentissante. Le Japon et l'Europe sont en mesure de poursuivre leur coopération de longue date en tant que partenaires stratégiques parce qu'ils partagent des valeurs et des principes communs. Shinzo Abe

Un accord contre l'hégémonie chinoise

Cet accord, est aussi l'occasion de faire barrage à la Chine et sa "nouvelle route de la soie". Pékin cherche à maintenir sa place en tant que puissance internationale. Pour cela, le pays met en place un programme colossal en diversifiant et multipliant ses investissements à l'étranger. Ces actions conduisent donc à amplifier l'hégémonie chinoise. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, Xi Jinping tente de renforcer les liens entre la Chine et le reste du monde. L'accord signé ce vendredi, à Bruxelles, entre le Japon et l'Union européenne tend donc à renforcer leurs liens mais, également de contrer habilement la stratégie chinoise.