A Rouen, trois semaines après l'incendie de Lubrizol

C'est le principe de précaution. Donc les producteurs de lait, eux, ont vidé le lait, soit dans la fosse, soit par terre. Nous, en tant que producteurs de produits AOP, on a continué la production, en consignant tous les lots dans les hâloirs. Financièrement, le problème aujourd'hui, c'est que on continue de travailler, mais on ne peut plus vendre de produits ! Donc là, aujourd'hui, on a à peu près 35,000 fromages en cave, qui sont bloqués, et on attend. On paie le personnel, on continue de travailler depuis 15 jours, mais on ne sait pas ce que ça va donner.