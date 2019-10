12 clandestins trouvés vivants dans un camion frigorifique en Belgique

La police fédérale belge a découvert 12 hommes dans un camion frigorifique. C'est le chauffeur du véhicule qui a prévenu la police après avoir constaté que sa remorque avait été fracturée.

Parmi ces 12 migrants clandestins, 11 Syriens et un Soudanais. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Anvers pour savoir si ces hommes sont montés à bord sur le territoire belge.

Le contrôle a été mené sur une aire de l'autoroute reliant Anvers à Eindhoven aux Pays-Bas.

Les chauffeurs routiers de cette aire de repos se disent impuissants à essayer d'arrêter ces migrants qui tentent de monter à bord de leur camion :

"La Belgique n'est pas responsable, la France non plus, les Pays-Bas non plus, l'Angleterre non plus et s'ils montent à bord, le chauffeur est tenu pour responsable et y'a personne pour nous aider."

"On ne va pas se battre avec eux, je veux dire, vous ne feriez pas ça. On ne sait pas ce qu'ils transportent, combien ils sont. On doit juste être attentif, surveiller."

La Belgique est une voie de passage très empruntée par les migrants et les réseaux de trafiquants qui cherchent à tirer profit de sa proximité avec le Royaume-Uni.

Un conteneur frigorifique dans lequel ont été découverts les corps de 39 migrants morts, le 23 octobre à l'est de Londres, avait été chargé une dizaine d'heures plus tôt au port de Zeebruges en Belgique.

Le week-end dernier les autorités belges avaient déjà découvert 20 migrants cachés dans deux camions en Belgique, tous sains et saufs, et la France, 8 dans un camion frigorifique à Calais.