Mondial de rugby : place à la finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud

Angleterre - Afrique du Sud. C'est donc sur cette affiche que s'achève samedi la Coupe du Monde de Rugby au Japon.

L'Angleterre en quête d'un second sacre mondial

Pour les Anglais, il s'agit de la quatrième finale de leur Histoire dans cette compétition, mais ils n'ont soulevé le prestigieux trophée qu'à une seule reprise, en 2003. Et cette fois, le XV de la Rose a toutes les raisons de croire en ses chances, après avoir éliminé successivement deux poids lourds : l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

"Tout ce qu'on veut, c'est aller sur le terrain et jouer à fond, souligne le sélectionneur de l’Équipe d'Angleterre Eddie Jones. Nous sommes prêts à disputer cette finale. Nous avons passé quatre années à nous préparer pour cette occasion. C’est pourquoi les joueurs, et moi-même, pouvons être sereins, car nous avons fait le travail de préparation qu'il faut."

Un remake de la finale de 2007

De son côté, l'Afrique du Sud vise un troisième sacre mondial. Et les Springboks espèrent que l'Histoire va se répéter car leur dernier sacre, en 2007, avait été obtenu... contre l'Angleterre.

Vainqueurs du Pays-de Galles et du Japon aux tours précédents, les Sud-Africains sont confiants, mais prudents, à l'image de leur entraîneur Rassie Erasmus :"La seule erreur à ne pas commettre, c’est de s'entraîner et de jouer sans donner le maximum, puis de sortir du terrain et de se dire : on n'a pas fourni assez d'efforts et on a été battu. Mais, si ce samedi, nous sommes battus par une équipe anglaise, meilleure que nous, eh bien, c’est comme ça, c'est la vie."

Cette finale, à suivre dès 10 heures (heure de Paris) sera la 43ème confrontation de l'Histoire entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, et ce sont les Springboks qui comptent le plus de victoires.