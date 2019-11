Euronews Soir : l'actualité du mercredi 13 novembre 2019

#ISRAËL : Jusqu'où iront l'escalade des tensions avec le territoire de Gaza ? Les frappes israéliennes sur les positions du Jihad islamique ont fait plus de 20 morts en deux jours. 250 roquettes ont été tirées vers Israël. Et l'heure ne semble pas à l'accalmie.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.