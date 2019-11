Une marée historique a inondé Venise

Pour protéger la ville et ses habitants, le projet de 78 digues flottantes est en cours de construction depuis 2003, mais surcoût et malfaçons ont entraîné de nombreux retards. La mairie a demandé au gouvernement une accélération des travaux.

