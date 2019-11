L'hôpital public en colère : manifestation nationale en France

Médecins, infirmières, doyens, étudiants en médecine, ils sont dans les rues de France ce jeudi. Sous pression budgétaire depuis des années, plombé par la grève des urgences, l'hôpital public souffre. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail, dans des bâtiments souvent de plus en plus vétustes. Leurs revendications : augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés.

