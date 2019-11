Euronews Soir : l'actualité du vendredi 15 novembre 2019

Enfin nouveau record d'un vol sans escale battu par la compagnie australienne Quantas : 19 heures et 19 minutes entre Londres et Sydney. Comment les passagers ont-ils vécu ce vol test interminable ? la réponse à la fin de ce journal.

