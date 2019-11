Le prince Andrew n'a "aucun souvenir" de son accusatrice

"C'était un endroit commode pour séjourner, a affirmé le Prince Andrew. Je veux dire, j'ai retourné ça dans ma tête si souvent... En fait, avec le bénéfice du recul, ce n'était probablement pas la bonne chose à faire. Mais à ce moment là, j'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire et j'admets pleinement que mon jugement a été influencé par ma tendance à me montrer un peu trop homme d'honneur. C'est tout simplement cela."

