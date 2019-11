République Tchèque : anniversaire et contestation

Mais cet anniversaire se déroule dans un contexte politique tourmenté : samedi 250.000 personnes se sont rassemblées à Letna Park dans Prague pour dénoncer les conflits d'intérêt et les affaires de corruption qui mettent en cause leur Premier ministre, dont ils ont demandé la démission.

A post shared by Jean-Luc Chahpazoff (@jluc.chahpa) on Nov 17, 2019 at 1:44am PST

View this post on Instagram

Les dirigeants des partis d'opposition tchèque sont venus sur sa tombe honorer la mémoire de l'ancien dirigeant, décédé il y a huit ans. Selon eux, les trente années qui ont suivi la Révolution de Velours ont été les plus "heureuses" de l'histoire du pays. Quatre ans plus tard, en 1993, la République tchèque devenait indépendante.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.