Soulèvement étudiant de 1973 : les Grecs se souviennent

Apostolos Staikos, Euronews Grèce : «46 ans après le soulèvement des étudiants, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale grecque et ont atteint l'ambassade américaine. Plus de 5000 policiers étaient en service pour surveiller la marche, mais aussi pour faire face à des incidents violents »

Lors de la manifestation à Athènes, il y avait également des banderoles contre les réformes du gouvernement dans le secteur de l'emploi et de l'éducation ... Entendus aussi, des slogans hostiles au président américain Donald Trump et au président turc Recep Tayyip Erdogan.

Peu de temps auparavant, plus de 20 000 personnes avaient marché pour commémorer la lutte des étudiants qui se sont rebellés et ont contribué de manière décisive à la chute de la dictature militaire.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.