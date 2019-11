Sri Lanka : "Terminator", sombre destin

Gotabaya était alors ministre de la Défense et avait gagné son surnom de "terminator" en commandant l'écrasement de la rébellion séparatiste tamoule en 2009, 40 000 morts et des accusations de crimes de guerre. Il dirigeait également les "escadrons de la mort" qui semaient alors la terreur dans les rues de Colombo.

