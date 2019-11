Pour découvrir Osaka, deuxième plus grande ville du Japon, un mode de transport inattendu s'offre aux visiteurs : le petit bateau du Capitaine Hiromi vous invite à contempler cette ville qui constitue une combinaison parfaite entre innovation et tradition et une étape obligée quand on voyage dans ce pays.

Gratte-ciels et enseignes geek

Capitaine Hiromi propose des croisières d'une ou deux heures tous les jours de l'année. "Osaka a différents visages et en observant la ville depuis le fleuve, on peut en avoir une vision globale," affirme Hiromi Nakano.

Les principaux sites d'Osaka sont visibles depuis l'eau. "Il y a plusieurs parcours possibles, mais le meilleur, c'est celui qui vous permet d'admirer la célèbre architecture moderne d'Osaka et ses ponts, mais aussi le quartier typique d'Osaka qui est animé et tourné vers le divertissement comme Dōtonbori," souligne le capitaine.

Capitaine Hiromi

L'art du cosplay

Au cours du trajet, nous débarquons deux fois pour prendre le pouls rapide de cette ville trépidante.

Première étape : Nipponbashi, un quartier surnommé le technologeek pour ses enseignes dédiées à la high-tech, aux jeux vidéos, aux mangas et au cosplay, une pratique qui consiste à incarner son personnage préféré en enfilant le même costume.

Dans les centres dédiés au cosplay, les fans peuvent se rencontrer, se restaurer et s'amuser au cours d'une séance photo délirante.

Calme en hauteur

Deuxième et dernier arrêt de notre croisière, au calme.

Nous rejoignons le sommet du Umeda Sky Building qui offre un panorama à 360 degrés sur la ville.