Des milliers de polonais manifestent contre le Pacte Vert de l'UE

Des milliers d’agriculteurs polonais et d'autres manifestants, ont défilé contre le Pacte Vert de l'Union Européenne et réclamé un référendum sur la question.

Des syndicalistes polonais de Solidarność, des agriculteurs et des mineurs, ont manifesté en masse banderoles et pancartes à la main, ce vendredi à Varsovie, quelques semaines avant les élections européennes, contre le Pacte vert de l'UE, afin de rappeler aux politiciens leurs revendications et attirer l'attention sur des questions importantes pour la survie des secteurs concernés.

L'organisateur de la manifestation, Dominik Korloz, membre de Solidarność a déclaré au micro d'euronews que son syndicat va "collecter des signatures pour un référendum national des citoyens pour demander aux politiciens de dénoncer la politique climatique actuelle du Pacte vert en Europe."

Des militants de Solidarność à Varsovie le 10 mai Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Des candidats au Parlement européen se sont également joints à la manifestation.

Pour Beata Szydlo, candidate du parti de droite conservatrice, "Droit et justice" (PiS),

"Il est nécessaire de rejeter ce qui est nocif et de préparer de nouvelles solutions, et cela ne doit absolument pas se faire aux dépens des Européens, au détriment de l'économie européenne, qui devient de moins en moins compétitive, donc il est temps que les bureaucrates de Bruxelles descendent sur le terrain et écoutent les gens, et préparent des solutions qui servent l'Union européenne, d'une part, son intégrité et son développement, mais, surtout, les gens."

Autre candidate au scrutin de juin prochain, du parti "New Left" cette fois ci, Wanda Nowicka, pour qui,

"il est vrai qu'il y a des groupes qui sont perdants avec certaines dispositions du Pacte vert, et il est donc important que, tout en visant à protéger notre environnement, nous devions également prendre soin de ces groupes qui se sentent exclus, qui risquent de perdre avec certains changements, et qui manifestent aujourd'hui."

Des représentants de tous les partis en Pologne sont d'accord pour dire que le Pacte vert doit être modifié, bien que certains soulignent l'importance de maintenir les politiques environnementales

Le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) vise à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. (Tous les grandes lignes de ce plan sont disponibles sur le site ci-dessous.)

