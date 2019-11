Élections législatives au Belarus : l'opposition invisible

A la tête de cette ex-république soviétique depuis 25 ans, Alexandre Loukachenko est accusé de se comporter en véritable dictateur en muselant l'opposition et en bafouant les droits de l'Homme. Il s'est attiré les foudres de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, avec laquelle il a tenté un rapprochement, tout en discutant avec la Russie d'une possible réunification entre les deux pays.

