L'armée chinoise en embuscade à Hong Kong, le régime de Pékin perd patience

C'en est trop pour le président Xi Jinping ! Il n'a qu'un seul mot à dire et les milliers d'hommes de l'armée chinoise qui sont cantonnés à Hong Kong interviennent pour ramener "l'ordre". Plusieurs dizaines d'entre eux ont montré leur nez en sortant exceptionnellement de leur garnison le week-end dernier, mais seulement pour nettoyer la voie publique après les dégâts provoqués par les affrontements. Les habitants ne sont pas dupes, les gouvernements occidentaux non plus, leur nombre était restreint mais le message était évident : attention !

Le pouvoir communiste a également mis fin immédiatement à la volonté de la justice hongkongaise de s'émanciper. A peine la Haute cour avait-elle invalidé l'interdiction du port de masques par les protestataires, la jugeant anticonstitutionnelle - la responsable du gouvernement local, Carrie Lam , avait décrété l'interdiction en octobre dernier - que Pékin enterrait cette décision. Pas question de contredire le régime qui affirme que l'Assemblée nationale populaire , et elle seule - il s'agit du Parlement - a le droit de décider si une nouvelle loi est, ou non, conforme à la législation hongkongaise.

Le régime chinois de Xi Jinping contient son impatience d'intervenir par la force à Hong Kong , mais il en faudrait peu désormais pour qu'il passe à l'action contre les plus irréductibles des jeunes manifestants du mouvement pro-démocratie . Plusieurs signes avant-coureurs le confortent, en premier lieu la ferme et claire mise en garde de Pékin transmise par l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Liu Xaoming :

