Moscou rapatrie 32 enfants d'Irak

La Russie a rapatrié ce lundi depuis l'Irak 32 enfants dont les mères sont accusées de terrorisme et emprisonnées par les autorités irakiennes.

Les enfants viennent de familles issues de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, et des républiques caucasiennes de Tchétchénie et du Daguestan.

Oleg Manouilo, Ministère russe des situations d'urgence : "On les a examinés et nourris, on leur a donné à boire et on les a tenus dans les bras pendant tout le voyage pour leur transmettre de la chaleur. On a mis tout notre cœur pour les rapatrier."

Moscou et l'un des premiers pays à s'être engagé dans le rapatriement des familles de djihadistes.

Les djihadistes d'origine russe sont parmi les plus nombreux et, ces douze derniers mois, la Russie a rapatrié un total de 122 mineurs âgés de un à quinze ans.