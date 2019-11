25 clandestins découverts dans un conteneur réfrigéré

"Des bruits ont été entendus et le conteneur a été ouvert. Une fois de retour au port, toutes les personnes ont été soumises à un contrôle médical, car c’était la principale préoccupation. Heureusement, elles vont relativement bien. 23 d'entre elles ont été transférées vers un poste de police et deux autres, ayant besoin de soins médicaux, conduites à l'hôpital. mais leur vie n'est pas en danger."

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.