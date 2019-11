Scandale en Autriche, l'extrême droite cachait des lingots d'or dans un chalet

Mais le reste de la classe politique, et une partie de l'opinion publique, ne vont pas se contenter de ces quelques explications. Le parti libéral Neos a déjà demandé plus de transparence. Il y a encore quelques mois, l'extrême droite était puissante en Autriche, elle co-dirigeait le pays... Elle a désormais perdu de sa superbe après plusieurs scandales; en septembre dernier, le FPÖ a perdu dix points aux élections législatives.

C'est à la suite d'une descente de police dans un chalet typique du Tyrol , où les responsables du FPÖ se réunissaient, se reposaient et se distrayaient, que le tas d'or a été découvert. Le repaire, qui porte le joli nom d' "Enzian" (gentiane en français), est situé dans le traditionnel village tyrolien de Sankt Jakob , lieu prisé pour le ski et les randonnées en montagne.

Un parti d'extrême droite qui cache un trésor, cela fait toujours désordre, mais avec le sombre passé de l'Autriche , c'est encore pire ! De nombreux médias du pays parlent du "trésor secret du FPÖ" , ce qui ne fait qu'embourber un peu plus cette formation déjà accusée de plusieurs affaires louches et illégales. Le Freiheitliche Partei Österreichs (le "Parti autrichien de la liberté") est responsable de la chute de l'ex-gouvernement, dans lequel il cohabitait avec les conservateurs, à cause de révélations sur des financements occultes.

