2017 : l'"hyper-production" de drogues en Europe

30 milliards d'euros, c'est ce qu'a pesé le marché de la drogue en Europe en 2017.

L'agence anti-drogues de l'Union Européenne a sorti son rapport annnuel et il montre une augmentation constante du marché des substances psychotropes illégales chez les 28 Etats membres.

Champion toutes catégories, le cannabis, qui compte pour 39% du marché, qui est de plus en plus produit sur place, de plus en plus puissant, à l'instar d'ailleurs des autres drogues les plus consommées, la cocaïne et l'héroïne.

Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'hyper production de drogues Alexis Goosdeel Directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Alexis Goosdeel, directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) : "Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'hyper production de drogues, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières européennes, ce qui entraîne une grande disponibilité des substances naturelles et de synthèse. Cela signifie que maintenant les consommateurs ont accès à une gamme variée de drogues très pures et très puissantes à un prix abordable".

Les revenus de la drogue, si elles alimentent classiquement les organisations mafieuses, sont aussi aujourd'hui une source de revenus pour des organisations politiques armées Boko Haram, Etat islamique ou les milices Shebab.

Le rapport pointe aussi le blanchiment d'argent de la drogue grâce aux crypto-monnaies.