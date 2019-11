Pédophilie dans l'Eglise : jusqu'à 45 ans de prison pour deux prêtres argentins

La justice a estimé à 25 le nombre de cas d'abus sexuels sur des enfants ou adolescents âgés entre 4 et 17 ans. Les prévenus étaient poursuivis pour viols, corruption de mineurs et mauvais traitements. Le fait qu'ils étaient des représentants religieux a été considéré comme une circonstance aggravante par la justice.

En Argentine, le pays du pape François, deux prêtres viennent d'être condamnés à 40 et 45 ans de prison pour viols sur mineurs. Un troisième homme, un jardinier, a également, écopé de 18 ans de prison. Tous œuvraient dans un centre spécialisé pour enfants sourds et muets.

